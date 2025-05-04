ВСУ атаковали Каменск-Шахтинский, над городом гремят взрывы

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области произошло не менее пяти взрывов. Об этом стало известно от местных жителей, о чем передает SHOT.

По имеющимся данным, система противовоздушной обороны, предназначенная для поражения воздушных целей, была активирована.

По словам свидетелей, в небе над городом можно было наблюдать вспышки, а также слышать звуки, похожие на взрывы. Жители города сообщают, что они слышали шум двигателя БПЛА в небе.

На данный момент нет официальных данных о том, есть ли пострадавшие и разрушения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая по крымской инфраструктуре с территории Украины было осуществлено нападение с использованием восьми британских ракет Storm Shadow и трех противокорабельных ракет «Нептун».