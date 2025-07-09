ВСУ атаковали корпус Рыльской ЦРБ

В ночь на 9 июля беспилотный летательный аппарат осуществил атаку на Рыльскую центральную районную больницу, в частности на инфекционный корпус и здание скорой помощи, об этом сообщил губернатор Курской области в своем официальном телеграм-канале .

В результате данного инцидента произошло повреждение оконных конструкций обоих объектов, а также возгорание кровли. Кроме того, беспилотный аппарат атаковал административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская», что привело к возникновению пожара.

В ходе происшествия были зафиксированы травмы у двух человек. У 30-летней женщины диагностирована резаная рана грудной клетки, что классифицируется как состояние средней степени тяжести. В настоящее время она транспортируется в Курскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

51-летняя женщина получила осколочное ранение правого бедра и ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Она была оперативно осмотрена на месте происшествия и в настоящий момент находится под амбулаторным наблюдением.

По поручению Александра Хинштейна на месте инцидента присутствует глава района, который проводит оценку ситуации и координацию действий соответствующих служб. Утром планируется проведение подомового обхода для выявления возможных последствий атаки на частные дома. В случае необходимости собственникам будет оказана всесторонняя помощь в восстановлении поврежденного имущества, сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что в ходе удара ВСУ по пляжу в Курске пострадали шесть человек.