ВСУ атаковали мирных жителей села в Брянской области

Трое жителей села Новые Юрковичи, расположенного в Климовском районе Брянской области, получили ранения в результате обстрела, произведенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) с применением реактивных систем залпового огня. Об этом информировал губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им была предоставлена своевременная медицинская помощь. Также, по данным чиновника, зафиксированы значительные разрушения в административном здании.

Богомаз отметил, что проверка территории продолжается, а экстренные службы и оперативные подразделения работают на месте происшествия, чтобы оценить ущерб и помочь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на Котовск.