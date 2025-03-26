ВСУ атаковали поселок Полиотдельский под Белгородом: ранена женщина

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в поселке Полиотдельский, расположенном в Белгородской области, пострадала женщина. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова, которое он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети.

Потерпевшая была доставлена в больницу с травмой, полученной в результате взрыва, и ранением головы от осколков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил Гладков.

В населенном пункте повреждены оконные стекла в нескольких квартирах многоэтажного здания и в хозяйственной постройке, расположенной на территории частного домовладения.

В данный момент в Белгородской области действует предупреждение о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов. По информации, полученной от местных жителей, как минимум два дрона были успешно нейтрализованы.

Ранее сообщалось, что в небе над Белгородом были слышны громкие звуки, напоминающие взрывы.