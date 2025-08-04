ВСУ атаковали российскую железнодорожную инфраструктуру под Волгоградом

Украинские военные нанесли удар по объектам железнодорожного транспорта в России. Информацию об этом распространила пресс-служба «РЖД» через свой телеграм-канал.

Уточняется, что движение поездов в Волгоградской области было временно остановлено. Причиной стала детонация обломков дрона вблизи железнодорожной станции. В результате инцидента возникли перебои в расписании движения поездов. По данным РЖД, максимальная задержка составила 90 минут.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинский БПЛА.