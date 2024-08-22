ВСУ атаковали среди ночи Калач-на-Дону под Волгоградом, в городе гремят взрывы

Украинские боевики под утро четверга, 22 августа, предприняли попытку атаковать с воздуха территорию Волгоградской области. Как передает Shot, нападению подвергся город Калач-на-Дону.

Сообщается, что в районе 3:30 утра в небе прогремели серия мощных взрывов, по целям в воздухе начала работать ПВО. Как рассказали местные жители, перед этим в небе был слышен характерный звук летящих беспилотников.

Очевидцы из разных районов уже насчитали от 6 до 10 мощных хлопков. До этого в воздухе были слышны характерные звуки пролета БПЛА, — приводится в публикации.

Информации о происходящем в Калаче-на-Дону и последствиях от официальных источников пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области была объявлена ракетная опасность.