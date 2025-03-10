ВСУ атаковали ТЦ в Курской области: есть погибшие
В Курской области при атаке ВСУ на ТЦ погибли три человека, еще несколько ранены
Фото: [unsplash.com]
Три человека стали жертвами украинской атаки на торговый центр «Добрыня» в слободе Белой Курской области. Еще несколько получили травмы и ранения.
О последствиях украинской атаки на ТЦ 10 марта сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В личном канале Telegram он с сожалением сообщил о смерти трех человек. По его словам, также девять жителей, включая четверых подростков, получили ранения и травмы. Пострадавшим оказывают помощь в Беловской ЦРБ.
«Вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района. Это произошло, когда люди пришли за покупками после работы», — написал Хинштейн.
Всестороннюю поддержку Хинштейн обещал семьям погибших. Он также выразил им соболезнования и отметил, что держит ситуацию на личном контроле.
Напомним, что в Курской области действует режим контртеррористической операции.
Ранее сообщалось, что ВС России уверенно выдавливают противника из Курской области: многие стали бежать или сдаваться в плен.