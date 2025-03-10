ВСУ атаковали ТЦ в Курской области: есть погибшие

Три человека стали жертвами украинской атаки на торговый центр «Добрыня» в слободе Белой Курской области. Еще несколько получили травмы и ранения.

О последствиях украинской атаки на ТЦ 10 марта сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В личном канале Telegram он с сожалением сообщил о смерти трех человек. По его словам, также девять жителей, включая четверых подростков, получили ранения и травмы. Пострадавшим оказывают помощь в Беловской ЦРБ.

«Вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района. Это произошло, когда люди пришли за покупками после работы», — написал Хинштейн.

Всестороннюю поддержку Хинштейн обещал семьям погибших. Он также выразил им соболезнования и отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Напомним, что в Курской области действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что ВС России уверенно выдавливают противника из Курской области: многие стали бежать или сдаваться в плен.