Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины были успешно обезврежены в Суворовском районе Тульской области, о чём сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.

Глава региона пояснил, что, по предварительным данным, никаких повреждений и пострадавших не зафиксировано.

«Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ», — написал он.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты оперативных служб. Ситуация находится под полным контролем, добавил губернатор Тульской области.

Ранее командир группы Варвар спецназа «Ахмат» рассказал, что украинские военные глубоко окопались в курском районе Черкасского Поречного. В приграничье обнаружили несколько узлов связи ВСУ и склады с боекомплектами. По словам командира «Ахмата», также на местности в районе Черкасского Поречного находят возможные точки пуска БПЛА. Маршрут дрона могут благодаря этому отследить более точно.