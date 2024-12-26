В «Ахмате» заявили, что ВСУ готовят новый оборонительный рубеж в Курской области

В приграничье обнаружили несколько узлов связи ВСУ и склады с боекомплектами. По словам командира «Ахмата», также на местности в районе Черкасского Поречного находят возможные точки пуска БПЛА. Маршрут дрона могут благодаря этому отследить более точно.

Военкор RT Влад Андрица показал видео, где как раз на подобной точке солдата ВСУ забирает вернувшийся дрон. При этом боец не подозревает, что раскрыт. На том же ролике показали взрыв на складе с ГСМ после попадания FPV-дрона с термобарическим снарядом.

Командир спецназа в беседе с каналом отметил, что в этом курском районе ВСУ могут создавать оборонительный рубеж.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар по энергосистеме на Украине.