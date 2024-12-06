ВСУ атаковали Воронеж беспилотником, поврежден автомобиль

В результате атаки украинского боевого дрона в Воронеже поврежден автомобиль. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал мэр города Сергей Петрин.

В Telegram глава горадминистрации уточнил, что обошлось без пострадавших. Скйчас на месте падения обломков вражеской техники работают оперативные службы Воронежа.

«По уточненным данным, обломки сбитого ночью над Воронежем БПЛА повредили припаркованный автомобиль. Оперативные службы и мои коллеги выехали на место», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Воронеже из-за атаки БПЛА было повреждено промышленное предприятие и начался пожар.