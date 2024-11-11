В Воронеже из-за атаки БПЛА повреждено промпредприятие

В Воронеже в результате атаки вражеских БПЛА повреждено промышленное предприятие. Об этом в мессенджере сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что дальнейшего возгорания в связи с инцидентом не произошло.

По его словам, утром 11 ноября системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили пять украинских беспилотников. Опасность атаки была объявлена в четыре часа утра.

Как пишет «Коммерсантъ», жители левого берега Воронежа в районе семи утра услышали взрывы и звуки сирены. К счастью, пострадавших в результате инцидента не оказалось.

«Напоминаю воронежцам: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, сообщите по телефону 112», — написал Гусев.

На минувшей неделе в Воронежской области объявлялась опасность атаки беспилотников. В ночь на 8 ноября ПВО уничтожили шесть БПЛА. В конце октября беспилотники нацеливались на другое промышленное предприятие в Воронеже. По словам Гусева, в результате атаки произошел пожар.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами уничтожили 13 украинских БПЛА.