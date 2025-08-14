ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

В Белгороде было атаковано здание областного правительства. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава этого региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, атака была проведена в то время, как он шел пешком на работу.

«Ударили по зданию правительства. В ситуации справимся, самое главное — быть осторожными», — указал он.

Гладков добавил, что также были нанесены удары по объектам в области, уже зафиксированы небольшие повреждения. По его словам, оперативная обстановка в регионе оставляет желать лучшего.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на среду, 13 августа, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 46 дронов неприятеля. Больше всего, 15 беспилотников было сбито над Брянской областью. Над Волгоградской областью сбили 11 БПЛА.