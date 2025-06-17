ВСУ атакуют Липецкую область: массовый налет дронов на Елец, ревут сирены

Вооружённые силы Украины предпринимают попытки атаковать Липецкую область. Жители города Ельца сообщают о многочисленных атаках вражеских беспилотных летательных аппаратов. В городе слышны сигналы воздушной тревоги и звуки пролетающих в небе дронов противника.

По информации от SHOT, после 23:50 в городе неоднократно срабатывала система оповещения, а в воздухе постоянно раздавались звуки, характерные для пролёта беспилотных летательных аппаратов. О действиях противовоздушной обороны пока не поступало сведений.

Перед этим в регионе властями был введен наивысший уровень опасности, связанный с угрозой нападения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, стало известно, что в аэропорту Калуги введены временные ограничения на взлёт и посадку. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее сообщалось, что в ходе вечерней операции в Белгородской области силами дежурных подразделений противовоздушной обороны был уничтожен 51 боевой дрон, принадлежащий Украине.