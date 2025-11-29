ВСУ бомбят Краснодар, в пригороде прозвучали не менее 8 взрывов

В пригороде Краснодара прогремели около десяти взрывов, сообщает Telegram-канал Shot. По информации издания, силы противовоздушной обороны ведут борьбу с беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Жители города сообщили, что в западной и южной частях города произошло от 8 до 10 взрывов. По свидетельствам очевидцев, в небе также слышен гул двигателей. Местные жители утверждают, что беспилотные аппараты двигались на небольшой высоте.

Пока не поступало официальных данных о ситуации в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что над Таганрогом прогремели взрывы, их было 5-8. Звуки разрывов заставили окна зазвенеть, а автомобильные сигнализации сработать.