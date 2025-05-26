В течение ночи украинские вооруженные силы дважды предпринимали попытки проникновения на территорию Курской области. Потери среди личного состава вынудили оставшихся отступить обратно в Сумскую область.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, группа из семи бойцов ВСУ, используя три квадроцикла, пыталась пересечь государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь. Их целью было минирование приграничной территории. В результате боестолкновения четверо украинских военнослужащих были уничтожены, а трое получили ранения и вернулись на территорию Сумской области.

По сообщениям с мест, ВСУ продолжают использовать мобилизованных саперов для минирования границ с помощью квадроциклов. Эти действия направлены на затруднение действий российских подразделений по отражению возможных наступлений ВСУ.

При этом, как утверждается, украинские военные подрываются на минах HPD mod, предоставленных Францией. Обнаружение и уничтожение противника также осуществляется операторами дронов на подступах к границе.

Дополнительно сообщается, что накануне вечером населенный пункт Теткино в Курской области подвергся обстрелу из трех танков ВСУ. В общей сложности было выпущено 15 снарядов. Танки располагались на расстоянии 500 м от государственной границы.

Ранее сообщалось, что следователи нашли фрагменты РСЗО HIMARS на месте обстрела ВСУ в курском Льгове.