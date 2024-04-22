ВСУ готовятся к контрнаступлению с новыми западными вооружениями

Украинская армия собирается проводить очередное контрнаступление в обозримом будущем. При этом она сильно рассчитывает на оружие, которое ей будет поставлено с Запада. Об этом заявил в беседе с Ura.ru Александр Ионов, член Совета по правам человека.

По его сведениям, Киев в данный момент готовит новые наступательные действия, которые будут предприняты после того, как западные государства передадут Украине новые партии техники в рамках очередных пакетов помощи.

«Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал», - указал Ионов.

Для этого же контрнаступления готовится мобилизация, сейчас идет последний этап для ее подготовки. Что сама Украина, что Запад, больше уже не тревожатся вопросом эскалации боевых действий. Для всех них это стало пройденным этапом.

Ранее британский эксперт Меркурис заявил, что российским войскам удалось прорвать украинскую оборону на Донбассе. Они пробили большую брешь в оборонительной линии ВСУ.