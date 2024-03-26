В Одессе ракетный удар уничтожил склад боеприпасов ВС Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские силы ударили по складу, где украинские военные хранили боеприпасы. В результате хранилище поражено полностью. При этом известно, что именно с боеприпасами у противника давние проблемы. Теперь у них еще меньше шансов помешать спецоперации.

Как пояснил сопредседатель совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, после атаки на военный объект ВСУ в Одессе начались перебои с электричеством.

Однако складом дело не ограничилось. Известно и об ударе по санаторию украинских спецслужб. То есть, удалось поразить еще одну позицию противника.

Ранее сообщалось, что Украину хотят очистить от нацистского режима, чтобы восстановить отношения с РФ.