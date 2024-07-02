ВСУ массово атаковали Белгородскую область: что известно

По его данным, было обстреляно сразу пять населенных пунктов Белгородской области. Так, во время отражения системой ПВО атаки со стороны Украины пострадал мирный житель села Веселая Лопань. Пострадавшему прямо на месте была оказана медпомощь, мужчина от госпитализации отказался.

В трех домах были выявлены повреждения, пробиты крыши, повреждения есть и у фасадов с хозпостройками. Произошло и возгорание травы, которое оперативно удалось потушить пожарным спасателям.

Еще один дрон атаковал поселок Октябрьский – там повреждения получили три машины, микроавтобус и один соцобъект. Под обстрел также попало село Малиновка, Устинка и Ясные Зори – там повреждения получили также несколько соцобъектов, частных домов.