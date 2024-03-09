ВСУ начали задействовать женщин в боях на передовой

Женщин начали продвигать на офицерские должности, а также пускать в «горячие точки» для сдерживания российского наступления. Об этом в беседе с CNN заявила Оксана Рубаняк, выступающая в рядах ВСУ.

Женщины в армии Украины в основном были медиками и помощницами. Высокопоставленные военнослужащие среди прекрасного пола — редкость. Однако с недавних пор ситуация изменилась. Боец Оксана подтвердила это, отметив, что женщины уходят дальше привычных должностей. Их специально продвигают дальше от безысходности.

«Женщин признают, женщин продвигают на боевые должности, на офицерские должности. Это уже не просто медицинские должности или должности в штаб-квартире», — заявила Оксана Рубаняк.

В ВСУ считают, что большое количество военнослужащих поможет сдержать натиски РФ, но живая сила редеет быстро. Нехватка личного состава вынуждает задействовать женщин.

Ранее сообщалось, что в ВСУ надеялись на перемирие после прихода Сырского.