ВСУ нанесли террористический удар по многоэтажке в Новой Каховке
Фото: [t.me/SALDO_VGA]
Киевские боевики нанесли террористический удар по жилому многоквартирному дому в Новой Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Украинский дрон ударил по верхнему этажу дома на улице Фрунзенской.
Информация о пострадавших уточняется.
По словам Сальдо, террористические обстрелы со стороны ВСУ наносились в течение всей недели. В среднем боевики выпускали в сутки по 40 артиллерийских снарядов и наносили удары FPV-дронами по объектам инфраструктуры и общественным зданиям. На прошлой неделе после обстрела погибла 6-летняя девочка, еще пять человек были ранены.
Удары по гражданским объектам Сальдо назвал террором против мирного населения.