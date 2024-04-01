ВСУ нанесли террористический удар по многоэтажке в Новой Каховке

Украинский дрон ударил по верхнему этажу дома на улице Фрунзенской.

Информация о пострадавших уточняется.

По словам Сальдо, террористические обстрелы со стороны ВСУ наносились в течение всей недели. В среднем боевики выпускали в сутки по 40 артиллерийских снарядов и наносили удары FPV-дронами по объектам инфраструктуры и общественным зданиям. На прошлой неделе после обстрела погибла 6-летняя девочка, еще пять человек были ранены.

Удары по гражданским объектам Сальдо назвал террором против мирного населения.