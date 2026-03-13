Боевики ВСУ нанесли удар по госпиталю в ДНР, где на лечении находились 130 пациентов, сообщил телеграм-канал SHOT. Опубликованы жуткие кадры с последствиями террористических действий Киева.

По информации Министерства обороны РФ, ВСУ нанесли удар четырьмя беспилотниками самолетного типа. В результате атаки погибли восемь медиков. Всего в учреждении работали около 50 врачей. Десять человек получили ранения.

Это не первая атака ВСУ, когда целями становятся мирные объекты. 8 марта под удар вражеских дронов попала одна из детских больниц ДНР. Тогда тоже пострадали пациенты и персонал.

Подобные инциденты, когда ВСУ становятся виновниками десятков жертв, практически не освещаются в западных средствах СМИ. Атаки же на гражданские объекты в Донбассе западные журналисты предпочитают оставлять без внимания.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли один из самых массированных атак по Севастополю.