ВСУ нанесли удар по госпиталю в ДНР: фотографии с последствиями появились в Сети
Боевики ВСУ нанесли удар по госпиталю в ДНР, где на лечении находились 130 пациентов, сообщил телеграм-канал SHOT. Опубликованы жуткие кадры с последствиями террористических действий Киева.
По информации Министерства обороны РФ, ВСУ нанесли удар четырьмя беспилотниками самолетного типа. В результате атаки погибли восемь медиков. Всего в учреждении работали около 50 врачей. Десять человек получили ранения.
Это не первая атака ВСУ, когда целями становятся мирные объекты. 8 марта под удар вражеских дронов попала одна из детских больниц ДНР. Тогда тоже пострадали пациенты и персонал.
Подобные инциденты, когда ВСУ становятся виновниками десятков жертв, практически не освещаются в западных средствах СМИ. Атаки же на гражданские объекты в Донбассе западные журналисты предпочитают оставлять без внимания.
