Сегодня ВСУ обстреляли два села в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По Гордеевке Кореневского района было сразу пять прилетов. В результате обстрела повреждены три домовладения.

Пять домовладений и два личных автомобиля пострадали при обстреле села Попово-Лежачи Глушковского района. Село и поселок Теткино неподалеку обесточены, ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка.

Никто из жителей не пострадал. Губернатор пообещал оказать помощь в ремонте поврежденных домовладений.

На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ предприняли попытку нанести удар по Курчатовской АЭС в Курской области.