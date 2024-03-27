ВСУ обстреляли два села в Курской области
Фото: [t.me/gubernator_46]
Сегодня ВСУ обстреляли два села в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По Гордеевке Кореневского района было сразу пять прилетов. В результате обстрела повреждены три домовладения.
Пять домовладений и два личных автомобиля пострадали при обстреле села Попово-Лежачи Глушковского района. Село и поселок Теткино неподалеку обесточены, ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка.
Никто из жителей не пострадал. Губернатор пообещал оказать помощь в ремонте поврежденных домовладений.
На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ предприняли попытку нанести удар по Курчатовской АЭС в Курской области.