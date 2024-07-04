ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинцы продолжают использовать натовские снаряды 155 мм калибра для обстрела российских территорий. Об этом сообщают в представительства ДНР в СЦКК вечером четверга, 4 июля.

По данным представительства, которые опубликованы в официальном канале в социальных сетях, обстрел Донецка начался после 21 часа вечера. Украинцы наносили удар из населенного пункта Галицыновка по Куйбышевском району Донецка и выпустили два снаряда 155 мм калибра.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших или каких-либо разрушений. Но эта информация уточняется. Напомним, что Куйбышевский район расположен на западе города.