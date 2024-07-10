ВСУ обстреляли «натовскими» снарядами сразу два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли западную окраину Донецка и Горловку днем в среду, 10 июля, сообщают в официальном канале в соцсетях представительства ДНР в СЦКК.

Стало известно, что украинские военные, находясь в Дзержинске и Курахово на огневых позициях, наносили удары по Никитовскому району Горловки (три снаряда «натовского» калибра 155 мм), а также по Петровскому району Донецка (также три снаряда такого же калибра).

Петровский район Донецка попадал под очередной обстрел – позднее, ближе к 13 часам его обстреляли 11 снарядами, а также выпустили и два снаряда по центральному району Горловки. На данный момент нет информации о том, есть ли пострадавшие или зафиксированы ли разрушения. Подробности уточняются.