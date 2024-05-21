ВСУ перебросили в Харьковскую область полк, который уже били под Артемовском и Авдеевкой

Командование ВСУ перебросило под Липцы в Харьковской области элитный 8-й полк Сил специальных операций, сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».

Это подразделение Киев использует только на самых ответственных направлениях, когда ситуация становится особенно тяжелой.

Ранее 8-й полк ССО развертывался в Северодонецке, Артемовске и Авдеевке. Все эти города в итоге перешли под полный российский контроль.

Наступление российских войск на севере Харьковской области расширяет линию фронта, заставляет украинское командование метаться и перебрасывать в район Волчанска и Липцов новые подразделения, оголяя другие участки. Это создает возможность прорыва ВС РФ в ДНР.

По данным Минобороны, украинские войска за минувшие сутки потеряли более 1600 человек, что существенно больше обычной «нормы» ВСУ примерно в тысячу военнослужащих.