Полигон Капустин Яр уже в пятый раз попадает под удар со стороны Украины после того, как ВСУ РФ ударили по предприятию «Южмаш» ракетой «Орешник». Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

ВСУ предприняли уже пятую попытку атаковать полигон Капустин Яр, который находится в Астраханской области. Украинские войска начали бить по нему после запуска «Орешника», который поразил завод «Южмаш» в Днепре. Очередной прилет вражеского беспилотника на полигон произошел сегодня, 10 декабря, в районе пяти часов утра. Дрон был перехвачен дежурными средствами ПВО и сбит еще на подлете к цели.

«ВСУ используют дроны типов PD-2 и UJ-22 Airborne. PD-2 имеет дальность полета до 1300 км, UJ-22 Airborne — до 800 км. Запускаются, предположительно, из Днепропетровской области», — указано в микроблоге.

В то же время расстояние от Днепропетровской области до Капустина Яра составляет порядка 700 км, что позволяет украинским военным пытаться поразить его своими БПЛА. По факту попыток террористических ударов было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников СБУ.

Ранее Лавров заявил, что в данный момент на Западе пытаются подсчитать радиус поражения российской ракеты «Орешник». Они стараются выяснить, насколько далеко будет дотягиваться Россия своим гиперзвуковым оружием, если разместит его в Белоруссии. По данным экспертов, под удар попадает вся европейская часть материка, и даже, возможно, Ближний Восток.