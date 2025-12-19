ВСУ под утро атаковали с помощью беспилотников Таганрог

Утром пятницы, 19 декабря, в Таганроге были повреждены четыре частных дома в результате удара украинских боевых дронов. Об этом в своем телеграм-канале проинформировала глава городской администрации Светлана Камбулова.

Она сообщила, что в результате инцидента никто не получил травм. Детали о последствиях на поверхности земли и возможных повреждений городской инфраструктуры уточняются.

«Атака БПЛА отражена над нашим городом. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы. Повреждены четыре частных дома», — пояснила Камбулова.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские боевики при помощи БПЛА атаковали регион. Из-за чего ранения получил грудной ребенок, которые со множеством травм был доставлен в больницу.