Пулково заморозил рейсы: десятки самолетов задержали из-за угрозы БПЛА

Фото: [ Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф ]

Аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и отправку рейсов из-за повышенной угрозы появления беспилотников. Об этом сообщает Mash.

По состоянию на 9:45 по мск задержаны 37 вылетающих и 21 прибывающий рейс. Также канал сообщает, что три самолета вынуждены кружить в зоне ожидания над авиагаванью. Им пока не дают разрешения на посадку.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил введение особого режима безопасности в западных, южных и восточных районах региона. В качестве защитной меры возможно временное снижение скорости мобильного интернета – точные сроки восстановления нормальной работы сетей не называются.

В аэропорту Пулково организовано взаимодействие между авиадиспетчерами, службами безопасности и правоохранительными органами. Пассажирам задержанных рейсов рекомендуется уточнять актуальную информацию у авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что число жертв атаки БПЛА под Воронежем выросло до четырех человек.