ВСУ попытались прорваться в РФ накануне телефонного разговора Трампа и Путина

На фоне новостей о телефонном разговоре Трампа с Путиным Вооруженные силы Украины попытались прорваться на территорию Белгородской области, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, в течение суток украинские подразделения неоднократно пытались проникнуть в Россию вблизи населенных пунктов Прилесье и Графовка.

Российские войска, ожидая нападения, нанесли ответные удары с применением авиации и артиллерии, уничтожив, по предварительным данным, четыре единицы бронетехники и три танка Т-72. Около 20 украинских военнослужащих погибли, остальные отступили.

Согласно данным военных корреспондентов, в ночь на 18 марта украинские силы начали перегруппировку техники и личного состава к участку границы между Белгородской и Курской областями. По информации канала «Военкоры Русской Весны», в наступлении участвовали несколько танков и пехота на квадроциклах.

К утру 18 марта стало известно об активном применении средств дальнего поражения, а также тяжелой бронетехники, включая машины разминирования.

Канал «Архангел спецназа» сообщил о предотвращении прорыва линии обороны. Попытка прорыва пехоты ВСУ была безуспешной, в настоящее время активно действует артиллерия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт атаки на Краснояружский район. По его словам, вблизи села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве, пострадали две женщины и мужчина.

Также сообщается об атаке дронов ВСУ в этом районе: по данным телеграм-канала Baza, БПЛА попал в движущийся грузовик, ранив водителя.

В Красной Яруге дрон упал возле резервного трансформатора, вызвав пожар. В районе села Степное дрон попал в легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).