Российские военнослужащие продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 400 человек, 29 единиц бронетехники, артиллерийское орудие, пусковую установку РСЗО и 17 автомобилей.

Продолжается выявление диверсионных групп противника, прячущихся в лесных массивах. В течение суток оперативно-тактическая авиация наносила удары по средоточениям личного состава и военной техники в Сумской области.

Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял до 7450 военнослужащих, 74 танка, 36 БМП, 64 БТР и 486 ББМ.

Ранее сообщалось, что в Курской области бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили наемников из ЕС.