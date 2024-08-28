В Курской области «Ахмат» уничтожил наемников из ЕС

Военные отряда спецназа «Ахмат» на территории Курской области несколько раз вступали в бой с иностранными наемниками, которые общались на польском и немецком языках. Как сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда с позывным Каштан, все противники были уничтожены.