В Курской области «Ахмат» уничтожил наемников из ЕС
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Военные отряда спецназа «Ахмат» на территории Курской области несколько раз вступали в бой с иностранными наемниками, которые общались на польском и немецком языках. Как сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда с позывным Каштан, все противники были уничтожены.
«Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы», — сказал Каштан.
Ранее сообщалось о том, что в Москве сотрудники правоохранительных органов арестовали граждан Колумбии, которые на стороне украинцев участвовали в боях против Вооруженных сил России.