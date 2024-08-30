Потери украинской армии в Курской области всего за одни прошедшие сутки превысили 380 солдат и офицеров. У нее также было уничтожено 22 единиц бронетехники различных наименований. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от Министерства обороны РФ.

Представители военного ведомства перечислили потери украинцев в Курской области на протяжении последних суток.

«Потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе 1 танк и 21 боевая бронированная машина», — указали они.

Вдобавок к этому российскими войсками было уничтожено одно орудие неприятеля, два миномета, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. В итоге потери украинской армии в Курской области превысили 8800 человек, 75 танков, 36 БПМ, 64 БТР и 507 боевых бронированных машины разных марок.

До этого ВСУ потеряли в этом же регионе за сутки более 400 человек, 29 бронемашин и 17 автомобилей. Постепенно снижающиеся потери могут говорить о снижении численности украинской группировки на территории Курской области.