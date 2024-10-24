ВСУ при отступлении из села Борки Курской области заминировали двери храма

Перед отступлением ВСУ из села Борки в Курской области боевики оставили заминированными двери церкви иконы Божией Матери «Знамение». Об этом ТАСС рассказал настоятель храма отец Александр.

Он отметил, что из пяти куполов храма сохранился лишь один, который также получил повреждения. Отец Александр рассказал, что колокольня, крыша, двери и входная группа церкви разбиты.

Несмотря на разрушения, храм не был разграблен, однако его восстановление потребует значительных усилий и ресурсов, добавил священник.

Местные власти уже начали собирать данные о масштабах ущерба, нанесенного ВСУ в результате незаконного пересечения границы РФ в Курской области, и планировать работы по восстановлению исторического здания.

Об освобождении села Борки Суджанского района приграничного региона стало известно 16 сентября. Врага с этой территории вытеснили военнослужащие группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что суд арестовал боевиков ВСУ за преступления, совершенные в Курской области.