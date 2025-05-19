В районе курского населенного пункта Теткино зафиксирована попытка прорыва государственной границы Российской Федерации со стороны украинских вооруженных сил. Согласно данным, полученным из источников, численность атакующей группы составляет около полусотни человек, при поддержке танковой единицы, трех боевых бронированных машин и инженерной техники.

Как сообщил телеграм-канал Mash, наступление началось приблизительно в 06:00 утра и с этого момента боевые действия развернулись вдоль всей пограничной линии, простирающейся от Теткино до поселка Ободы.

Помимо этого, накануне была пресечена попытка проникновения на территорию села Горналь диверсионно-разведывательной группы противника численностью около 20 человек. Ранее в данном населенном пункте находился монастырь. Попытка оказалась безуспешной.

Согласно информации, предоставленной военнослужащими, находящимися в зоне конфликта, за прошедший месяц российские войска отразили около сотни атак на линии государственной границы. Ни одна из попыток прорыва не увенчалась успехом.

Военные корреспонденты предполагают, что активизация украинских сил связана с успехами российской армии в создании буферной зоны в Сумской области. В частности, сообщается об освобождении села Марьино подразделениями 34-й бригады ВДВ.

Также продолжаются бои за село Юнаковка, имеющее стратегическое значение для украинских сил, так как ранее оно использовалось для выдвижения в Курскую область. Утрата контроля над Юнаковкой может лишить украинскую армию ключевых опорных пунктов на пути к Сумам.

Ранее сообщалось, что активная фаза украинского конфликта закончится в 2025 году.