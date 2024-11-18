Утром 18 ноября выпущена ВСУ из американской системы ПВО Patriot в Одессе американская ракета упала на жилой квартал. Согласно предварительным данным, которые приводит издание «Страна.ua», убиты восемь человек и ранены не менее 40.

В пресс-службе ВВС ВСУ поначалу сообщили, что упавший снаряд якобы был российским, но потом признали, что американская ракета должна была в теории сбить «Искандер».

В сети, несмотря на запрет властей публиковать кадры боевых поражений, вовсю выкладывают фото и видео последствий халатности противовоздушной обороны. Одно видео, которое выложил Телеграм-канал «Одесса-ИНФО», оказалось до жути циничным. На нем запечатлены обломки ракеты от американского ЗРК, на фоне которых позирует улыбающаяся девочка лет 6-7.

Сначала ребенок просто смеется, а потом на камеру снимающего показывает пальцами латинскую букву «V», что означает «победа».

В настоящее время на месте происшествия работают местные экстренные службы, вывозя раненых и убитых одесситов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ понесли потери в виде более 33 тыс. военнослужащих. Также был уничтожен значительный объем военной техники, включая 213 танков и 136 боевых машин пехоты.