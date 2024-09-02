ВСУ пытаются атаковать аэродром в Тверской области, работает ПВО

Жители окраины Твери из района Мигалово сообщили об обстреле со стороны Украины. В районе шумно, атаку дронами отражают российские системы ПВО. Об этом сообщает Baza и ряд других Telegram-каналов.

По сообщению жителей Мигалово в Твери, характерные для работы ПВО звуки раздались около 23.00 по местному времени. По их версии, осуществляется стрельба по дронам ВСУ: на темном небе видны множественные огни и хлопки. Все атаки, судя по словам жителей, отражают, но украинские силы настойчиво отправляют десятки БПЛА в сторону российской территории.

Вместе с этим Mash сообщает, что беспилотники летели в сторону аэродрома Мигалово. Однако сколько именно дронов запущено со стороны Украины и другие подробности неизвестны. Официального комментария по ситуации нет.

Напомним, ВСУ посягают на Курскую, Белгородскую, Ростовскую и другие области, приграничные с Украиной. Периодические обстрелы происходят практически каждый день. Так, с 1 сентября дроны атаковали Конаковскую ГРЭС в Тверской области. Глава региона сообщал о минимум пяти вражеских дронах.

Ранее сообщалось, что командир с позывным Шторм признался в беседе с иностранными журналистами, что его бригада ВСУ может пойти на Москву, если будет такой приказ.