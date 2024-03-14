ВСУ пытались атаковать объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС

Сброшенное с беспилотника взрывчатое устройство было сброшено в нескольких метрах от забора, сразу за которым находились баки с дизельным топливом. Попадание в них могло привести к печальным последствиям, говорится в сообщении.

«Это весьма чувствительная локация. Разрушение этих баков или утечка топлива может привести, помимо пожара, еще и к значительному сокращению запасов дизельного топлива. Соответственно, аварийная готовность будет снижена на порядки», — рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Оборудование и персонал станции от этого конкретного прилета не пострадали. Место удара показали экспертам МАГАТЭ, которые зафиксировали его на фото.

6 марта президент России Владимир Путин провел встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который назвал беседу с главой государства «профессиональной и открытой».