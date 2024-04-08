ВСУ пытались атаковать с помощью БПЛА Белгородскую область

Украина в очередной раз попыталась атаковать приграничную область. Однако ее защитили средства ПВО. Об этом 8 апреля сообщает Министерство обороны России.

ВСУ предприняли попытку ударить по Белгородской области в 23.00 по московскому времени. Однако украинской стороне не дали этого сделать: сработали дежурные средства противовоздушной обороны ВС России.

Уточняется, что противник послал беспилотник самолетного типа. Вооружение направили на белгородские объекты. БПЛА оперативно сбили над регионом, не дав террористическому режиму Киева навредить инфраструктуре и жителям.

Известно, беспилотник также упал на территории Ростовской области. Однако на нем не обнаружили взрывных устройств. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ракета отечественного производства «Искандер» ударила по базе, где для ВСУ производятся БПЛА.