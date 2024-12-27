ВСУ пытались атаковать спиртзавод в Тульской области с помощью БПЛА

ВСУ предприняли попытку атаковать спиртзавод в Тульской области. Как сообщил SHOT, два дрона PD-2 были сбиты на подлете к объекту.

В ночь на 27 декабря на заводе «Абсолют», который занимается производством пищевого спирта, была предпринята двойная попытка нарушения его работы — обе оказались неудачными.

Первый беспилотник был уничтожен около трех часов ночи, второй — всего через двадцать минут после первой атаки.

Дроны двигались на крайне малой высоте с интервалом в 10 км. Пострадавших на территории завода нет. На данном предприятии не осуществляется производство военной продукции.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь на 27 декабря ликвидировали 13 дронов ВСУ над пятью регионами.