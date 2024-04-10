ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых луганских журналистов

ВСУ пытались с помощью FPV-дрона добить журналистов «Вести Луганск». Об этом рассказал корреспондент съемочной группы Артем Юндас.

По его словам, украинские боевики нанесли удар беспилотником по «буханке», в которой эвакуировали пострадавших. По прибытии в машине обнаружили повреждение от попадания дрона.

Артем Юндас получил легкую контузию — снаряд разорвался у него прямо за спиной.

Оператор Денис Шум был ранен осколком в бедро, его отправили в госпиталь.

ВСУ атаковали машину журналистов вблизи Кременной в ЛНР. В апреле 2022 года город был освобожден российскими войсками.