ВСУ пытались поразить дронами-камикадзе «Лютый» Алексинскую ТЭЦ под Тулой

В городе Алексин, расположенном в Тульской области, было зафиксировано более пяти взрывов. По предварительной информации, Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по Алексинской теплоэлектроцентрали с использованием беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа «Лютый».

Свидетели сообщили о как минимум пяти мощных взрывах и звуке работающих двигателей в воздухе. По их информации, беспилотные летательные аппараты направлялись к Алексинской ТЭЦ, но были уничтожены на пути.

На данный момент нет официальных данных о количестве пострадавших и каком-либо объеме разрушений. Канал публикует видеокадры взрывов в небе, предположительно, работы ПВО в районе Алексина.

Ранее сообщалось, что в результате действий дежурных средств противовоздушной обороны, находящихся в распоряжении Министерства обороны Российской Федерации, в Тульской области были успешно ликвидированы беспилотные летательные аппараты. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, в результате инцидента не было зафиксировано ни жертв, ни разрушений. Все оперативные областные службы находятся на месте происшествия и проводят необходимые мероприятия.