ВСУ пытались расправиться со сдавшимся в плен солдатом

Вооруженные силы Украины пытались с помощью миномета и FPV-дронов пытались ликвидировать солдата, который сдался в плен. Об этом украинец рассказал РИА Новости.

По словам мужчины, он оказался в плену у бойцов 83-й бригады Воздушно Десантных войск в составе группировки войск «Север». В тот момент, когда российские бойцы выводили его с передовой, по ним сначала сработал FPV-дрон, а потом мина. В результате украинец получил ранение в руку.

«Видимо, чтобы родину не забывал», — сыронизировал пленный.

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