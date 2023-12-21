ВСУ пытались ударить по Крымскому мосту ракетой ATACMS

Тактическую ракету со стороны Украины удалось сбить над Азовским морем.

Происшествие прокомментировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в сторону Крымского моста летела ракета ATACMS, однако ПВО оперативно ее перехватили.

«Очередная провокация киевского режима сорвана», — написал глава региона на своем официальном канале.

Информацию о сбитой ракете также подтверждали в МО России.

Как отмечает РИА Новости, ракеты ATACMS обычно запускаются из систем залпового огня, в том числе и из американских M142 HIMARS. Не исключено, что Украина применила именно эту технику, которую однажды получила от США.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Дания подписали оборонное соглашение с США.