ВСУ пытались ударить по Крымскому мосту ракетой ATACMS
Фото: [© Станислав Красильников/ РИА Новости]
Тактическую ракету со стороны Украины удалось сбить над Азовским морем.
Происшествие прокомментировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в сторону Крымского моста летела ракета ATACMS, однако ПВО оперативно ее перехватили.
«Очередная провокация киевского режима сорвана», — написал глава региона на своем официальном канале.
Информацию о сбитой ракете также подтверждали в МО России.
Как отмечает РИА Новости, ракеты ATACMS обычно запускаются из систем залпового огня, в том числе и из американских M142 HIMARS. Не исключено, что Украина применила именно эту технику, которую однажды получила от США.
Ранее сообщалось, что Финляндия и Дания подписали оборонное соглашение с США.