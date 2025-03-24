В Белгородской области, предположительно, ударами из американских РСЗО HIMARS разрушены два моста: близ населенных пунктов Графовка и Надежевка, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, противник на протяжении последней недели пытается таким образом нарушить снабжение российских военнослужащих. В настоящее время наиболее интенсивные боевые действия разворачиваются в окрестностях села Демидовка, при этом в самом селе украинских военных нет.

По предварительным оценкам, в указанном районе противник понес потери в живой силе, оцениваемые в 300-500 человек. Украинская сторона продолжает сосредоточение резервов, однако на данный момент не смогла установить контроль ни над одним населенным пунктом — пограничные войска РФ успешно держат оборону.

Ранее сообщалось, что ВСУ оставили в Судже большое количество напечатанных на 3D-принтере мин.