Украинские боевики оставили в Судже напечатанные на 3D-принтере мины, сообщил РИА Новости боец группировки войск «Север» с позывным Бритва.

По его словам, такие снаряды находят по всему городу.

Мины, сделанные на 3D-принтере, нажимного действия, добавил боец.

Официальный Берлин может продолжить поставки вооружений для ВСУ даже в том случае, если Украина заключит с Россией перемирие. Такое допущение сделал Ральф Нимайер, руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о том, что формирования бригад ВСУ в Курской области находятся в критическом положении, так как находятся в окружении.