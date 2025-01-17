ВСУ перебрасывают резервные войска в Курскую область
Командир «Ахмата» Сальза: ВСУ перебрасывают резервы и технику в Курскую область
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ВСУ перебрасывают резервные силы в Курскую область, использовав их для контратак против российской группировки войск «Север», сообщил РИА Новости командир бронегруппы с позывным Сальза из сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат».
Ранее в ноябре в «Ахмате» проинформировали о переброске в Курскую область элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра».
По словам Сальзы, противник задействовал на данном участке фронта все свои силы и резервы. Он также отметил, что почти все боевые машины, пехота, ББМ и прочая техника, использованная при попытках прорваться на Бердин, была иностранного производства.
Ранее сообщалось, что у госграницы РФ на курском направлении уничтожили украинскую группу ССО.