Во вторник, 14 января, вблизи госграницы страны российские военные уничтожили украинскую группу сил специальных операций (ССО). После этого противник перебросил отряды из бывших заключенных в Курскую область, передал ТАСС в пятницу, 17 января, со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник перебросил на курское направление несколько отрядов бывших заключенных из 225-го отдельного батальона для очередного «мясного штурма», — процитировали его слова в агентстве.

Он добавил, что «штурмовые группы ВСУ были истреблены».

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили путь снабжения ВСУ западнее Курахово. При атаке авиации использовались фугасные авиабомбы весом в 500 кг, которые были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции. Неприятель получил серьезные затруднения в снабжении своих войск.