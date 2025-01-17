ТАСС: у госграницы РФ на курском направлении уничтожили украинскую группу ССО

Российские военные вблизи госграницы уничтожили украинскую группу ССО

Общество

Фото: [unsplash.com]

Во вторник, 14 января, вблизи госграницы страны российские военные уничтожили украинскую группу сил специальных операций (ССО). После этого противник перебросил отряды из бывших заключенных в Курскую область, передал ТАСС в пятницу, 17 января, со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник перебросил на курское направление несколько отрядов бывших заключенных из 225-го отдельного батальона для очередного «мясного штурма», — процитировали его слова в агентстве.

Он добавил, что «штурмовые группы ВСУ были истреблены».

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили путь снабжения ВСУ западнее Курахово. При атаке авиации использовались фугасные авиабомбы весом в 500 кг, которые были  оснащены универсальными модулями планирования и коррекции. Неприятель получил серьезные затруднения в снабжении своих войск.

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