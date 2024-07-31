ВСУ сбили российский вертолет Ми-8 во время взлета в Донецке: есть погибшие

Вертолет Ми-8 Федеральной службы войск национальной гвардии России был атакован украинскими дронами в Донецке. Воздушное судно подбили, что привело к пострадавшим и жертвам. Об этом проинформировал военкор Борис Рожин в личном телеграм-канале.

ВСУшники пытались атаковать российскую авиацию накануне, а 31 июля их попытка увенчалась успехом. По словам Бориса Рожина, вражеский дрон подбил Ми-8, который только пошел на взлет.

Точной информации о повреждениях военно-транспортного вертолета нет. Военкор уточнил, что после атаки погибли и пострадали российские военные. Минобороны РФ еще не комментировало происшествие.

Telegram-канал «Воевода вещает» сообщил, что авиакатастрофу ВСУ устроили «на существенном расстоянии от боевой линии» в Донецке.

Ранее сообщалось, что первые американские истребители F-16 доставили на Украину.