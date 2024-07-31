По сообщению агентства Bloomberg, ссылающегося на собственные информированные источники, первая партия американских истребителей F-16 прибыла на территорию Украины.

Ранее украинские политики подчеркивали, что относятся с большим ожиданием к данным поставкам, так как по их мнению данные современные боевые самолеты могут существенно повлиять на расстановку сил в воздушном пространстве региона. F-16, известные своей маневренностью и многофункциональностью, способны выполнять широкий спектр боевых задач.

Стоит отметить, что ранее российское командование объявило о награде в 15 миллионов рублей за каждый сбитый самолет противника, дабы повысить мотивацию российских военнослужащих в противостоянии новой угрозе.

Военные эксперты считают, что прибытие F-16 в Украину может ознаменовать новый этап в развитии конфликта, потенциально изменив тактическую ситуацию в воздухе. Кремль же не раз подчеркивал тот факт, что подобные поставки лишь затягивают военный конфликт и усиливают напряженность в отношениях со странами-поставщиками вооружений.

Ранее стало известно о том, что в Болгарии на оружейном заводе по утилизации боеприпасов взорвался снаряд.