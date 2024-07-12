ВСУ сбросили боеприпас с дрона на автобус у школы в Донецке

ВСУ продолжают совершать террористические атаки в ДНР. Так, вечером пятницы, 12 июля, вражеская армия сбросила с беспилотника взрывоопасный предмет, рассказывает в своем официальном канале представительство ДНР в СЦКК.

Стало известно, что атака ударным БПЛА была совершена со стороны ВСУ чуть после 20 часов вечера пятницы. Как говорилось позже в сообщении, к счастью, в результате атаки никто не пострадал, по счастливой случайности. Но зафиксированы повреждения.

Так, известно, что повреждения получил автобус, который находился на остановке с называнием «Школа 106» в Петровском районе Донецка. Ранее этот же район находился под украинским обстрелом – ВСУ вели атаку из «натовской» артиллерии.